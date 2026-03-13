Zorgministers bekijken nog wat motie gehandicaptenzorg 'betekent'

DEN HAAG (ANP) - Het is nog niet duidelijk wat de aangenomen motie over niet bezuinigen in de gehandicaptenzorg betekent voor de zorgplannen van het kabinet, stelt zorgminister Sophie Hermans. Voorafgaand aan de ministerraad zei ze dat ze dat samen met haar collega-minister Mirjam Sterk "rustig moet gaan bekijken".

Een voorstel van ChristenUnie-leider Mirjam Bikker om niet te bezuinigen op de gehandicaptenzorg werd met een minimaal verschil van 75 tegen 74 stemmen aangenomen. Het kabinet wil voor ongeveer 10 miljard euro bezuinigen in de zorg. Dat moet volgens de coalitiepartijen leiden tot een beter zorgsysteem, maar het geld wordt ook gebruikt voor onder meer de investeringen in defensie.

De coalitie heeft geen meerderheid, waardoor alle plannen kunnen worden weggestemd. Volgens Hermans moet zij samen met de Tweede Kamer "een gedeelde basis" vinden. "Wat moeten we doen om de kwaliteit overeind te houden? De volgende stap is kijken hoe we daar gaan komen."