Zeker vier bemanningsleden van tankvliegtuig VS omgekomen in Irak

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 11:09
anp130326090 1
WASHINGTON (ANP) - Zeker vier van de zes bemanningsleden van een Amerikaans tankvliegtuig zijn overleden nadat het donderdag neerstortte in het westen van Irak, meldt het Amerikaanse Central Command (CENTCOM) op X. Het Islamitisch Verzet in Irak eiste het incident op als aanslag, maar de Amerikaanse krijgsmacht ontkent dat het toestel werd neergehaald door eigen of vijandig vuur.
De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht, ook gaan reddingsacties door voor de overige twee bemanningsleden. Een tweede vliegtuig dat betrokken was bij het incident wist veilig te landen in Israël.
