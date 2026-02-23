ECONOMIE
Zorgministers willen sector spreken voordat ze besluiten nemen

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 15:06
DEN HAAG (ANP) - Zorgministers Sophie Hermans en Mirjam Sterk willen eerst met de zorgsector praten, voordat ze besluiten nemen over bezuinigingen. VVD-minister Hermans hoopt daar de oplossingen te horen om de bezuinigingen samen te laten gaan met een kwaliteitsverbetering.
Hermans zei dat bezuinigingen moeten samengaan met een efficiënter ingerichte zorgsector waardoor de kwaliteit juist omhooggaat. Dat stond ook in het coalitieakkoord. In de doorrekening van de plannen van het Centraal Planbureau stond dat bezuinigingen niet automatisch tot efficiëntie leiden en dat het waarschijnlijk is dat de kwaliteit juist slechter wordt.
"Juist hierom zijn gesprekken met partijen in de zorg van het allergrootste belang. Waar zie je mogelijkheden om dingen anders te doen die ook helpen om bezuinigingen voor elkaar te krijgen en die ervoor zorgen dat je kwaliteit van zorg blijft bieden", zei Hermans na de overdracht op het ministerie met haar voorganger.
