Zuid-Holland draagt 11 locaties Groene Hart aan voor windturbines

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft elf locaties in het Groene Hart aangewezen waar windturbines zouden mogen komen. Uit een verkennend onderzoek bleek al dat in het open polderlandschap ruimte is voor maximaal 67 turbines van 240 meter, iets wat tot veel ophef leidde.

Langs de provinciale weg N11 tussen Leiden en Bodegraven, waar nu al windenergie wordt opgewekt, ziet de provincie mogelijkheden voor meer windturbines. Naast elf locaties in het Groene Hart wil Zuid-Holland ook langs de A16 bij Dordrecht, in de buurt van Nationaal Park De Biesbosch, ruimte maken voor extra turbines.

Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor om deze twaalf plekken op te nemen in de omgevingsvisie, het document waarin de ruimtelijke plannen van de provincie staan. Van 4 november tot 16 december kan iedereen een reactie geven op de maandag gepubliceerde ontwerpherziening van dit document. De Provinciale Staten gaan hierover in debat en beslissen in juni volgend jaar of de voorgestelde gebieden uitgewerkt mogen worden tot concrete locaties. Gemeenten en projectontwikkelaars kunnen hier dan windturbines plaatsen.

Een deel van de Zuid-Hollandse politiek wil geen windturbines in het Groene Hart. De Staten namen vorige week unaniem een motie aan, waarin ze het dagelijks bestuur van de provincie oproepen "zuinig te zijn" op het open landschap binnen de Randstad. Een voorstel om op voorhand geen windturbines in het Groene Hart toe te staan, kreeg geen meerderheid. Binnen de coalitie ligt het onderwerp gevoelig: volgens GroenLinks-PvdA zijn de turbines hard nodig voor de energietransitie, maar de coalitiepartners BBB, VVD en CDA zien ze liever niet in het Groene Hart.