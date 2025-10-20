ECONOMIE
Louvre ook maandag gesloten na juwelenroof

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 10:32
PARIJS (ANP) - Het Louvre in Parijs blijft ook maandag gesloten voor bezoekers, nadat zondag een reeks juwelen werd gestolen uit het beroemde kunstmuseum. Dat gebeurde in de ochtend, vlak nadat het gebouw was opengegaan voor publiek. Alle bezoekers moesten het museum toen verlaten.
Aanvankelijk had het Louvre laten weten dat alleen bepaalde gedeeltes dicht zouden zijn, maar om 10.00 uur maakte het museum bekend dat de deuren de hele dag gesloten zouden blijven. Op de website staat dat het om "uitzonderlijke redenen" gaat. Mensen die al een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug.
Inbrekers namen zondag negen juwelen uit de Galerie d'Apollon van het Louvre mee. Een van die kunststukken werd later teruggevonden, waarschijnlijk omdat de dieven het in hun haast lieten vallen. De rest van de juwelen en de dieven zijn nog spoorloos.
