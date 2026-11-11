Zuid-Hollandse politiek stemt in met verhoging wegenbelasting

DEN HAAG (ANP) - De Zuid-Hollandse politiek heeft ingestemd met een lichte verhoging van de wegenbelasting. Enkele rechtse partijen probeerden de indexatie van het provinciale deel van de motorrijtuigenbelasting (de opcenten) tegen te houden, maar zij kregen geen meerderheid. Volgens gedeputeerde Robert Tieman (financiën, BBB) loopt Zuid-Holland jaarlijks 11 tot 13 miljoen euro mis als de belasting niet aangepast zou worden aan de inflatie.

Provincies heffen allemaal een eigen percentage bovenop de wegenbelasting die het Rijk int, om hun eigen wegen te onderhouden. Zuid-Holland heeft veruit de hoogste opcenten. "De afgelopen jaren zijn die explosief gestegen, van een stabiele 90 procent naar nu 106,3 procent", aldus Thom van Vugt (JA21). Hij noemt het "een onnodige lastenverzwaring" voor automobilisten en motorrijders.

De provincie verwacht volgend jaar 510 miljoen euro aan wegenbelasting binnen te krijgen, 20 miljoen meer dan dit jaar. Dat komt ook doordat het aantal auto's toeneemt. Voor een compacte stadsauto stijgt het bedrag op jaarbasis met iets meer dan 2 euro, voor een middenklasser met ruim 6 euro. Wie een SUV heeft, betaalt bijna 11 euro meer.

Laatste begroting

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten (41-12) stemde in met de laatste begroting van het huidige college. Op 17 maart zijn de provinciale verkiezingen. De coalitiepartijen PRO, VVD en BBB benadrukten in het debat vooral wat ze de afgelopen 3,5 jaar naar eigen zeggen voor elkaar hebben gekregen. Vanuit de oppositie werd dat getemperd. Zo kreeg de BBB kritiek dat er nog altijd geen provinciale landbouwvisie ligt.

De Staten maakten met aanpassingen op de begroting geld vrij voor onder meer het Bevrijdingsfestival in Den Haag, enkele veerdiensten en versterking van de digitale autonomie.