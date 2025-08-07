Zuid-Korea en VS passen gezamenlijke militaire oefening aan

SEOUL (ANP/RTR) - Zuid-Korea en de Verenigde Staten voeren later deze maand opnieuw gezamenlijke militaire oefeningen uit. Tijdens de jaarlijkse operatie bereiden de landen zich onder meer voor op een scenario waarin Noord-Korea aanvalt. De oefening is steevast een bron van ergernis voor Pyongyang.

In de afgelopen weken waren er volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap veel geruchten dat Washington en Seoul het programma dit jaar zouden aanpassen, nu Zuid-Korea de relatie met zijn noorderbuur probeert te verbeteren. Donderdag kwam inderdaad de aankondiging dat twintig van de veertig activiteiten zijn uitgesteld naar september, maar een Zuid-Koreaanse legerwoordvoerder ontkende dat daar politieke redenen voor zijn.

Tijdens de elfdaagse operatie onder de naam Ulchi Freedom Shield worden volgens de woordvoerder reacties op de toegenomen nucleaire dreiging van Noord-Korea getest, maar ook geavanceerde technologieën die worden toegepast in hedendaagse oorlogen zoals die in Oekraïne.