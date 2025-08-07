Aardbeienoogst in 15 jaar verdubbeld door meer kasteelt

DEN HAAG (ANP) - De aardbeienoogst in Nederland is in vijftien jaar verdubbeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit komt vooral doordat meer aardbeien onder glas en plastic tunnels worden geteeld. De totale teeltoppervlakte van aardbeien is in dezelfde periode met ruim 15 procent gedaald, tot 1400 hectare.

Vorig jaar werd meer dan 86 miljoen kilo aardbeien geoogst, een verdubbeling ten opzichte van 2010. De oogst onder glas en tunnels besloeg in 2024 driekwart van de totale productie van aardbeien. In 2010 was dit nog de helft. De teeltoppervlakte onder glas en tunnels is sinds 2010 meer dan verdubbeld naar 602 hectare. De oogst van deze aardbeien is in deze periode meer dan verdrievoudigd naar 66 miljoen kilo.

In 2024 werd er op 758 hectare aardbeien in de open grond geteeld, bijna 44 procent minder dan in 2010. Ondanks de kleinere oppervlakte is de oogst in deze periode slechts gedaald met 4,2 procent. In 2024 was de oogst in de open grond ruim 20 miljoen kilo.

Kleinfruit

Over 2025 zijn er volgens het CBS nog geen oogstcijfers beschikbaar, maar wel voorlopige cijfers over de teeltoppervlakte. Zo is de oppervlakte van aardbeien in de open grond verder gedaald naar 724 hectare, 4,5 procent kleiner dan het jaar ervoor. De oppervlakte onder glas en tunnels is ten opzichte van 2024 gedaald met 1,8 procent naar 591 hectare.

Volgens het CBS werd er in 2025 op 1400 hectare kleinfruit in de open grond geteeld. Kleinfruit bestaat uit blauwe bessen, rode bessen, bramen, frambozen en zwarte bessen. De teeltoppervlakte van kleinfruit is sinds 2010 met bijna 4 procent gedaald. Van het kleinfruit wordt de blauwe bes het meest geteeld. Na een piek van 949 hectare in 2019 bedroeg de teeltoppervlakte van blauwe bessen 647 hectare in 2025.

De teeltoppervlakte van zwarte bessen is sinds 2010 met 64 procent afgenomen tot 196 hectare in 2025. Zowel zwarte als blauwe bessen hebben volgens het CBS te maken met concurrentie uit Oost-Europa. Meer dan de helft van het Nederlandse kleinfruit wordt geteeld in Limburg en Noord-Brabant.