Zuid-Korea: Noord-Korea verwijdert luidsprekers in grensgebied

SEOUL (ANP/RTR) - In navolging van Zuid-Korea is ook Noord-Korea begonnen met het demonteren van enkele luidsprekers in het grensgebied. Het Zuid-Koreaanse leger meldt dat het zaterdag had waargenomen dat het Noord-Koreaanse leger luidsprekers die gericht waren op Zuid-Korea ontmantelde.

Volgens Zuid-Korea is het nog niet duidelijk of Noord-Korea bezig is met het verwijderen van de luidsprekers in alle delen van het grensgebied.

Begin deze week verwijderde Zuid-Korea luidsprekers langs de grens met Noord-Korea. Die werden gebruikt voor propaganda-uitzendingen en K-pop. De nieuwe president Lee Jae-myung wil zo de banden met het buurland verbeteren. Het gebruik van de luidsprekers werd in het verleden al vaker gestaakt op momenten dat de landen toenadering tot elkaar zochten. De uitzendingen met onder meer nieuws, muziek en politieke boodschappen werden telkens weer hervat zodra de spanningen opliepen.