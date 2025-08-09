Tesla slaat toonaangevende autoshow in Duitsland over na kritiek

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Tesla neemt dit jaar niet deel aan de IAA Mobility-beurs in München. Dat heeft de organisator van het evenement, Verband der Automobilindustrie (VDA), een maand voor de opening van de toonaangevende Duitse autoshow laten weten.

Een reden voor de afwezigheid van de Amerikaanse autobouwer werd niet gegeven. De laatste tijd is er veel kritiek geweest op topman Elon Musk. Dat heeft de Tesla-verkoop in met name Duitsland doen kelderen.

De VDA zei geen commentaar te kunnen geven op Tesla's beweegredenen. Tesla zelf heeft niet gereageerd. Tijdens de laatste IAA twee jaar geleden toonde Tesla nog zijn vernieuwde Model 3 aan het Duitse publiek.

AfD

De verkoop van Tesla is onder druk gekomen door Musks werk voor de Amerikaanse president Donald Trump. In Duitsland zelf kreeg Musk ook veel kritiek op zijn steun aan de radicaal-rechtse partij AfD bij de parlementsverkiezingen.

Vorige maand werd al bekend dat er dit jaar wel een recordaantal Chinese exposanten op de IAA aanwezig is.