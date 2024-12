Zuid-Koreanen massaal de straat op om vertrek Yoon te eisen

SEOUL (ANP/AFP) - Zuid-Koreanen zijn massaal de straat op gegaan om het vertrek te eisen van president Yoon Suk-yeol. Volgens schattingen van de politie demonstreerden bijna 150.000 mensen in hoofdstad Seoul, waar het parlement stemt over het lot van Yoon. Persbureau Yonhap schrijft dat de organisatoren uitgaan van een opkomst van een miljoen mensen.

De positie van Yoon staat onder grote druk omdat hij afgelopen week kortstondig de noodtoestand uitriep. Hij beklaagde zich toen over tegenwerking door de oppositie. De president trok de noodmaatregelen na enkele uren in en bood later ook excuses aan. Het parlement stemt zaterdag over een voorstel om hem af te zetten, maar daar lijkt onvoldoende steun voor te zijn. Meerdere leden van de partij van de president zouden het voorstel moeten steunen.