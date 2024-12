Gedupeerden explosie Den Haag opgevangen in stadsdeelkantoor

DEN HAAG (ANP) - In het stadsdeelkantoor aan de Loudonstraat in Den Haag wordt tijdelijk opvang geboden aan gedupeerden van de explosie in de wijk Mariahoeve. In het gebouw zijn medewerkers van de gemeente Den Haag en het Rode Kruis aanwezig. Het is onbekend hoeveel mensen gebruikmaken van de opvang. Rond 10.30 uur druppelde een groepje buurtbewoners binnen.

Ook het nabijgelegen wijkcentrum heeft de deuren opengesteld voor omwonenden. In het centrum wordt koffie geschonken. Een vrijwilliger vertelde dat er ook eten en kleding beschikbaar is, als daar behoefte aan is. Even na 10.00 uur was een handjevol mensen aanwezig in het centrum, het merendeel politiemensen.