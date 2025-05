Zwaardere uitrusting Belgische douane om dreiging drugscriminelen

BRASSCHAAT (ANP/BELGA) - De Belgische douane heeft nieuwe, zwaardere uitrusting gepresenteerd waarmee de beambten zich beter moeten kunnen verweren tegen de misdaad die ook zwaarder wordt. Het gaat om nieuwe kogelwerende vesten, handboeien en nieuw medisch materiaal. Daarnaast worden de opleidingen aangepast en komen er uiteindelijk nieuwe vuurwapens.

Volgens de Belgische vicepremier Jan Jambon is de nieuwe uitrusting onder meer nodig door de toegenomen drugscriminaliteit in de haven. Daarin spelen ook Nederlandse criminelen een grote rol.

Het hoofd van de douane Kristian Vanderwaeren verwijst naar een poging om een in beslag genomen lading cocaïne te roven, eind 2023. Daarbij werden drie medewerkers van een douanepost vastgebonden. "Er is een opschaling van mogelijke agressie naar douaniers. Het was de eerste keer dat wij werden bedreigd door criminelen in grote hoeveelheden en met zware wapens." Met de nieuwe spullen moet de Belgische douane zich beter kunnen verdedigen.