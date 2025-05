EU-buitenlandchef haalt uit naar China om cyberaanval op Tsjechië

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas heeft uitgehaald naar China, dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de cyberaanval op het ministerie van Buitenlandse Zaken van Tsjechië. "Deze aanval is een onaanvaardbare schending van internationale normen. De EU tolereert geen vijandige cyberacties", zei Kallas woensdag op een persconferentie. "We zijn​​ solidair met Tsjechië."

Namens de EU roept Kallas alle staten, inclusief China, op "zich van dergelijk gedrag te onthouden" en het internationaal recht te respecteren. "Staten mogen niet toestaan ​​dat hun grondgebied wordt gebruikt voor kwaadaardige cyberactiviteiten."

Het Tsjechische ministerie meldt dat de aanval in 2022 begon en was gericht tegen een onbeveiligd deel van het netwerk. Vermoedelijk zit de aan China gelinkte groep APT31 achter de aanval, zo is uit onderzoek naar voren gekomen. Die houdt zich volgens de Tsjechen bezig met cyberspionage.