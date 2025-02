Zware mishandeling bij optreden Django Wagner in Son en Breugel

SON EN BREUGEL (ANP) - Een man is zondagavond zwaar mishandeld bij een optreden van zanger Django Wagner in het Brabantse Son en Breugel. Een politiewoordvoerder laat weten dat het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

De mishandeling gebeurde na het optreden. Volgens verklaringen van getuigen zou de man beroofd zijn en met iets op het hoofd zijn geslagen, zegt de woordvoerder. De politie heeft voor de mishandeling nog niemand aangehouden. Wel is er iemand opgepakt die zich "nogal recalcitrant gedroeg" en geen identiteitsbewijs aan de politie wilde tonen.

De politie doet verder onderzoek naar de gebeurtenis. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer er nu aan toe is.

De dinnershow van Django Wagner was in café De Zwaan aan het Kerkplein in de Brabantse plaats. Er traden ook gastartiesten op zoals Danny Froger, Frans Bauer en Glennis Grace.