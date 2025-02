Brussel wacht nog even met reactie op staalheffingen VS

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie wil nog niet onmiddellijk reageren op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump over nieuwe staal- en aluminiumheffingen. Brussel verklaarde maandagochtend wel met een reactie te zullen komen om de EU-belangen te beschermen, maar pas wanneer er een gedetailleerde of schriftelijke toelichting van de maatregelen is.

Trump kondigde zondag aan dat hij nieuwe importheffingen van 25 procent zal invoeren op alle staal- en aluminiumexport naar de VS. Daardoor dreigen de handelsspanningen in de wereld verder op te lopen. Economen vrezen al langer voor een nieuwe handelsoorlog.

"De EU ziet geen rechtvaardiging voor het opleggen van tarieven op haar export. We zullen reageren om de belangen van Europese bedrijven, werknemers en consumenten te beschermen tegen ongerechtvaardigde maatregelen", aldus de Commissie in een verklaring.

President Trump legde tijdens zijn eerste ambtstermijn al tarieven op van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium. Hij verleende later echter vrijstellingen aan verschillende handelspartners, waaronder Canada, Mexico, Brazilië, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.