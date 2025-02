Zware neerslag teistert noorden van Australië

BRISBANE (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Ernstig noodweer zorgt in het noorden van Australië voor enorme overlast. De autoriteiten hebben inwoners van de stad Townsville opgeroepen te evacueren.

In delen van de deelstaat Queensland viel in 24 uur meer dan 600 millimeter regen. "Er komt nog meer regen aan en er is kans op recordneerslag," zei deelstaatpremier David Crisafulli op televisie. "Neem voorzorgsmaatregelen, bereid je voor op het ergste en luister naar het advies."

De vrees bestaat volgens omroep ABC dat in Townsville zeker 1700 huizen onder water kunnen lopen. Elders kwam een vrouw om het leven toen een boot kapseisde. Dat gebeurde in de plaats Ingham.

De autoriteiten waarschuwen inwoners ook om alert te zijn op krokodillen. Die kunnen tijdens overstromingen op zoek gaan naar "rustiger water" en overal in het noorden van Queensland opduiken.