Politie corrigeert informatie over verdachte Nieuwegein

NIEUWEGEIN (ANP) - De 29-jarige man die zaterdag is aangehouden omdat hij een 11-jarig meisje in Nieuwegein op straat zou hebben doodgestoken, is niet van Syrische maar van Marokkaanse komaf. De politie meldt zondagochtend dat de man zowel de Nederlandse als de Marokkaanse nationaliteit heeft. Hij komt uit Nieuwegein, net als het slachtoffer.

Het steekincident gebeurde zaterdagmiddag aan de Anemoonstraat in de Utrechtse plaats. Het meisje werd neergestoken in het bijzijn van een paar leeftijdgenootjes en bezweek ter plaatse aan haar verwondingen. Het meisje was geboren in Eritrea. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen of zij inmiddels de Nederlandse nationaliteit had.

De politie is nog volop bezig met het onderzoek, meldt de woordvoerder. Zo wordt bekeken of er eerder meldingen zijn gedaan van verward gedrag van de man. Het is niet duidelijk of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden.