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Zware rellen in Brussel op protestdag

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - In de buurt van het belangrijke treinstation Brussel-Centraal zijn in de Belgische hoofdstad zware rellen uitgebroken. Er hebben zich honderden in het zwart geklede jongeren verzameld en de politie wordt bekogeld met houten balken, glazen flessen en vuilnisbakken. Agenten reageren met traangas en door een waterkanon in te zetten.
Veel van de jongeren in het zwart hebben maskers meegenomen en in sommige gevallen hangen ook helmen aan hun rugzakken. De onrust valt samen met een protestdag in de Belgische hoofdstad. Daar organiseren vakbonden protesten tegen bezuinigingsplannen van de regering. Volgens persbureau Belga mengen de in het zwart geklede jongeren zich ook onder de vakbondsbetogers.
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