Bloomberg: Trump verkoopt waarschijnlijk F-35's aan Saoedi-Arabië

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat naar verwachting een overeenkomst sluiten met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, waardoor het koninkrijk F-35 straaljagers kan kopen, meldt een anonieme functionaris aan Bloomberg. De verkoop zou de banden met Saoedi-Arabië aanzienlijk verstevigen. Bin Salman komt dinsdag op bezoek in het Witte Huis.

Het is het eerste bezoek van de kroonprins aan de VS sinds de moord op journalist Jamal Khashoggi van The Washington Post in 2018. De afgelopen tijd heeft Trump geprobeerd een nauwere band met Bin Salman op te bouwen.

F-35's behoren tot de meest geavanceerde straaljagers ter wereld en kosten ongeveer 100 miljoen dollar per stuk. Op dit moment is Israël de enige staat in het Midden-Oosten die beschikt over de straaljagers.

Naast de straaljagerdeal zouden ook kunstmatige intelligentie, de toekomst van Gaza en de relatie tussen Saoedi-Arabië en Israël hoog op de agenda staan.