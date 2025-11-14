ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bloomberg: Trump verkoopt waarschijnlijk F-35's aan Saoedi-Arabië

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 22:05
anp141125243 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump gaat naar verwachting een overeenkomst sluiten met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, waardoor het koninkrijk F-35 straaljagers kan kopen, meldt een anonieme functionaris aan Bloomberg. De verkoop zou de banden met Saoedi-Arabië aanzienlijk verstevigen. Bin Salman komt dinsdag op bezoek in het Witte Huis.
Het is het eerste bezoek van de kroonprins aan de VS sinds de moord op journalist Jamal Khashoggi van The Washington Post in 2018. De afgelopen tijd heeft Trump geprobeerd een nauwere band met Bin Salman op te bouwen.
F-35's behoren tot de meest geavanceerde straaljagers ter wereld en kosten ongeveer 100 miljoen dollar per stuk. Op dit moment is Israël de enige staat in het Midden-Oosten die beschikt over de straaljagers.
Naast de straaljagerdeal zouden ook kunstmatige intelligentie, de toekomst van Gaza en de relatie tussen Saoedi-Arabië en Israël hoog op de agenda staan.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

ANP-542091828

Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

wat zie jij in deze tekening dit zegt het antwoord over je

Eend of konijn? Wat je ziet in dit plaatje zegt veel over je

Loading