'Zwarte Cobra' Henk R. eist 3 miljoen schadevergoeding van Staat

AMSTERDAM (ANP) - Henk R., alias de 'Zwarte Cobra', eist ruim drie miljoen euro schadevergoeding van de Nederlandse staat voor "de onterechte vervolging in een dubbele moordzaak". Dat laat zijn advocaat Mark Teurlings donderdag aan het ANP weten.

Voormalig hasjhandelaar R. (74) werd afgelopen april in hoger beroep net als eerder door de rechtbank door gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de dubbele liquidatie, ruim 32 jaar geleden in Antwerpen. In beide gevallen had het OM 22 jaar gevangenisstraf geëist.

Volgens Teurlings is sprake van "een uniek geval" in de Nederlandse strafrechtelijke geschiedenis, "waarin de schadeveroorzakende werking van een langdurige verdenking haar gelijke niet kent". R. was meer dan dertig jaar verdachte in de zaak. Hij heeft alle betrokkenheid bij de dubbele liquidatie altijd ontkend.