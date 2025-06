Dassen: politiek zit in 'asielfuik', instroom is geen probleem

DEN HAAG (ANP) - Partijen in de Tweede Kamer richten zich te veel op het omlaagbrengen van het aantal asielzoekers, terwijl Nederland een opvangprobleem kent, vindt Laurens Dassen. De Volt-leider stoort zich eraan dat "deze Kamer doet alsof asiel het allergrootste probleem is waarmee Nederland te kampen heeft". Partijen zijn in de "asielfuik" gezwommen en daardoor komen er geen "echte oplossingen" voor problemen op bijvoorbeeld de woningmarkt.

"Er is geen probleem met de instroom, en wie dat wel stelt is een populist, is dat de korte samenvatting?", vraagt Diederik van Dijk (SGP) tijdens het debat over twee strenge asielwetten. "Dat is een hele goede samenvatting", repliceert Dassen. Hij pleit voor maatregelen die ervoor zorgen dat het asielstelsel niet snel vastloopt als het aantal asielzoekers omhoog gaat. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat ook in tijden met een lage instroom ruim voldoende opvangplekken zijn, voor het geval de situatie verandert.