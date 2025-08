Zwarte zaterdag is over hoogtepunt van verkeersdrukte heen

DEN HAAG (ANP) - De grote verkeersdrukte op deze zwarte zaterdag lijkt over het hoogtepunt heen, meldt de ANWB.

In Frankrijk stond kort na het middaguur in totaal 1053 kilometer file. Zoals altijd waren de Route du Soleil van Lyon naar Orange en de A9 richting Spanje langs Narbonne de drukste routes, waardoor ook Nederlandse vakantiegangers tot enkele uren vertraging opliepen. Ook rond Bordeaux en op de A71 via Clermont-Ferrand staan files. Omdat er ook veel terugkerend vakantieverkeer is, is het ook in noordelijke richting druk.

In Duitsland kwam het vakantieverkeer pas later in de ochtend op gang. Toch leverde dat niet op heel veel plaatsen vertraging op, hoewel op 1250 plaatsen aan de weg wordt gewerkt. Vooral rond Bremen en Hamburg en in het zuiden bij Stuttgart en München liep het wel vast, net als op de A8 richting Salzburg in Oostenrijk.

Vanaf Salzburg is het ook filerijden richting Villach en Slovenië, maar de vertraging is teruggelopen tot anderhalf uur. In Slovenië en Kroatië staan ook lange files. De route van Zagreb naar de Kroatische kust is goed voor tweeënhalf uur vertraging.