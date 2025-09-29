ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

tips
door Désirée du Roy
maandag, 29 september 2025 om 11:54
ANP-476549432
De dagen worden weer korter en wat kun je dan na een lange dag heerlijk opkikkeren van een stevige douchesessie. Maar wist je dat je douchekop een van de smerigste plekken in je badkamer kan zijn als je niet oppast?
Volgens experts is het een broedplaats voor bacteriën, kalk en zelfs schimmels. En dat merk je niet alleen aan een minder krachtige straal, maar kan op termijn ook gevolgen hebben voor je gezondheid.
Waarom schoonmaken zo belangrijk is
In een douchekop hopen zich kalk en mineralen uit het water op. Die aanslag ziet er misschien onschuldig uit, maar biedt precies de omstandigheden waarin bacteriën zich thuis voelen. Een verstopte douchekop is niet alleen irritant, het zorgt er ook voor dat micro-organismen zich meer in de lucht gaan verspreiden. Daarbij komt: hoe meer kalk, hoe sneller je douchekop stukgaat.
Hoe pak je het aan?
Gelukkig is schoonmaken simpel en heb je er geen dure middeltjes voor nodig. Vul een emmer of afsluitbare plastic zak met schoonmaakazijn en hang de douchekop er een paar uur in. Geen zin om de kop los te draaien? Bind de zak met een elastiekje direct om de douchekop vast. Laat het minstens twee uur weken – een nacht is nog beter – en spoel daarna goed door met warm water. Als finishing touch nog even met een oude tandenborstel langs de sproeigaatjes en je douchekop blinkt weer als nieuw.
Hoe vaak?
We adviseren om je douchekop minstens één keer per kwartaal schoon te maken. Woon je in een gebied met veel kalk in het water, dan is eens per maand geen overbodige luxe. Zo zorg je niet alleen voor een frisse douche, maar verleng je ook de levensduur van je douchekop.
Bron: Mira

Lees ook

Deze vijf dingen kun je beter niet doen onder de doucheDeze vijf dingen kun je beter niet doen onder de douche
Waarom je je beste ideeën krijg onder de doucheWaarom je je beste ideeën krijg onder de douche
5 dingen die je fout doet onder de douche5 dingen die je fout doet onder de douche
Water Besparen Tijdens Droogte: Wat Kun Jij Doen? (2 tips: geen vlees eten, douche een minuut korter)Water Besparen Tijdens Droogte: Wat Kun Jij Doen? (2 tips: geen vlees eten, douche een minuut korter)
Koude douche maakt je cellen letterlijk sterker, blijkt uit nieuw onderzoekKoude douche maakt je cellen letterlijk sterker, blijkt uit nieuw onderzoek
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_337726364

Ze lijkt aardig, maar deze 5 signalen laten zien dat iemand niet deugt

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

anp280925101 1

Vance: VS overwegen Tomahawk-raketten voor Oekraïne

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

anp280925071 1

Bontenbal beticht PVV en BBB van ondermijnen democratie

shutterstock_2318356813

Dit gevoel maakt je dubbel zo vatbaar voor lichamelijke pijn

Loading