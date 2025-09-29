Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

De dagen worden weer korter en wat kun je dan na een lange dag heerlijk opkikkeren van een stevige douchesessie. Maar wist je dat je douchekop een van de smerigste plekken in je badkamer kan zijn als je niet oppast?

Volgens experts is het een broedplaats voor bacteriën, kalk en zelfs schimmels. En dat merk je niet alleen aan een minder krachtige straal, maar kan op termijn ook gevolgen hebben voor je gezondheid.

Waarom schoonmaken zo belangrijk is

In een douchekop hopen zich kalk en mineralen uit het water op. Die aanslag ziet er misschien onschuldig uit, maar biedt precies de omstandigheden waarin bacteriën zich thuis voelen. Een verstopte douchekop is niet alleen irritant, het zorgt er ook voor dat micro-organismen zich meer in de lucht gaan verspreiden. Daarbij komt: hoe meer kalk, hoe sneller je douchekop stukgaat.

Hoe pak je het aan?

Gelukkig is schoonmaken simpel en heb je er geen dure middeltjes voor nodig. Vul een emmer of afsluitbare plastic zak met schoonmaakazijn en hang de douchekop er een paar uur in. Geen zin om de kop los te draaien? Bind de zak met een elastiekje direct om de douchekop vast. Laat het minstens twee uur weken – een nacht is nog beter – en spoel daarna goed door met warm water. Als finishing touch nog even met een oude tandenborstel langs de sproeigaatjes en je douchekop blinkt weer als nieuw.

Hoe vaak?