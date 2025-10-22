ECONOMIE
Zweden en Oekraïne sluiten deal over gevechtsvliegtuigen

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 16:45
LINKÖPING (ANP/RTR/AFP) - Zweden en Oekraïne hebben een principeakkoord bereikt over de levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Met de deal moet Kyiv tot 150 Gripen E's krijgen, zegt de Zweedse premier Ulf Kristersson tijdens een gezamenlijke persconferentie met president Volodymyr Zelensky bij Saab in Linköping.
Zelensky rekent op minimaal honderd van deze vliegtuigen. Kristersson verwacht dat de eerste toestellen "binnen drie jaar" geleverd kunnen worden, terwijl Zelensky zei dat Oekraïne hoopt om volgend jaar al de eerste Gripen-toestellen te ontvangen. Volgens Kristersson maakt de principeovereenkomst "een zeer grote defensiedeal" mogelijk, waaraan hij toevoegt dat deze een tijdspanne van tien tot vijftien jaar kan beslaan.
De optie dat Zweden Oekraïne zou voorzien van die door Saab gemaakte toestellen ligt al twee jaar op tafel, maar werd vooruitgeschoven vanwege de ingebruikname van Amerikaanse F-16's door Kyiv in augustus. Toch werden voorbereidingen al getroffen. Zo zijn Oekraïense piloten in Zweden geweest om de toestellen te testen.
Hoewel Kristersson tijdens het persmoment niet toelichtte hoe de deal bekostigd moet worden, zouden volgens de Zweedse nieuwszender SVT daarvoor bevroren Russische tegoeden worden aangewend.
