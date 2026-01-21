Zweden weigert voorlopig deelname aan vredesraad

STOCKHOLM (ANP/RTR/AFP) - Zweden doet voorlopig niet mee aan het door de Amerikaanse president Donald Trump voorgestelde initiatief voor een zogenoemde vredesraad. Premier Ulf Kristersson heeft laten weten dat toetreding niet zal plaatsvinden met de tekst die tot dusver over de raad is gepresenteerd.

De Raad van Vrede was oorspronkelijk bedoeld om toezicht te houden op de situatie in Gaza, maar het handvest, dat door persbureau AFP is ingezien, lijkt de rol van de raad niet te beperken tot het Palestijnse gebied. Leden moeten daarnaast betalen voor een permanente plek in de raad.

Het is niet duidelijk welke landen in de raad zullen plaatsnemen. Ook Frankrijk is naar verluidt niet van plan op de uitnodiging in te gaan. Die reactie leidde onmiddellijk tot een dreigement van Trump om invoerheffingen van 200 procent op Franse wijn en champagne te heffen. Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk uitten zorgen over de eventuele deelname van Rusland, dat ook is uitgenodigd.