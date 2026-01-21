ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Prinses Amalia vergezelt koningspaar bij Olympische Winterspelen

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 10:26
anp210126091 1
DEN HAAG (ANP) - Prinses Amalia gaat volgende maand met haar ouders mee naar de Olympische Winterspelen in Italië. De prinses van Oranje vergezelt koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 6 februari bij de openingsceremonie en op 7 februari brengt zij met haar ouders een bezoek aan het Olympisch Dorp. Het koningspaar zelf gaat van 5 tot en met 10 februari naar de Spelen.
Demissionair premier Dick Schoof is ook aanwezig op 6 en 7 februari. De Olympische Winterspelen van 2026 worden van 6 tot en met 22 februari 2026 gehouden in de Noord-Italiaanse steden Milaan en Cortina d'Ampezzo. De openingsceremonie vindt plaats in stadion San Siro in Milaan. De sluitingsceremonie wordt gehouden in Verona.
Koning Willem-Alexander is uitgenodigd voor de Spelen als erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).
loading

POPULAIR NIEUWS

FSF113_1

Deze twee alledaagse etenswaren vergroten je kans op kanker, waarschuwen oncologen

195647-4

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

shutterstock_2696474823

Generatie ‘slow sex’: zijn jongeren echt preutser geworden?

ANP-307829661

Hoe weet je of je moet doorgaan of stoppen? Drie signalen

anp 473400277

Tips van een ex-dief: Wat moet je doen als iemand bij je inbreekt?

anp200126178 1

Trumpslump: Wall Street hard omlaag na tariefdreiging Trump om Groenland

Loading