Zweedse diplomaat die verdacht werd van spionage dood gevonden

STOCKHOLM (ANP/AFP) - Een Zweedse diplomaat die afgelopen weekend werd aangehouden op verdenking van spionage is dood aangetroffen, melden Zweedse media zoals SVT en Expressen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat een van de werknemers is overleden, maar deelt verder geen details.

Het is niet duidelijk om wie het precies gaat en voor wie of wat hij zou hebben gespioneerd, maar volgens Zweedse media was hij een topdiplomaat. De politie viel zondag zijn huis binnen en arresteerde de man. Later werd hij vrijgelaten, maar hij bleef verdachte in de zaak.

Volgens de omroep SVT vond de spionage van 1 tot 11 mei plaats in Stockholm. De veiligheidsdiensten zouden onderzoeken of de zaak iets te maken heeft met een schandaal dat vorige week naar buiten kwam. De nationale veiligheidsadviseur Tobias Thyberg stapte toen binnen enkele uren na zijn aanstelling weer op nadat een anoniem persoon "gevoelige" foto's van Thyberg op een datingapp had gedeeld met de media en de regering.