Basel schroefde beveiliging op na verstoorde repetitie Israël

BASEL (ANP) - De European Broadcasting Union (EBU) heeft donderdagavond de beveiliging bij de St. Jakobshalle in Basel flink opgevoerd nadat donderdagmiddag een repetitie van de songfestivalinzending van Israël was verstoord door fans in de zaal. Daardoor duurde het langer voordat publiek binnen was, zei songfestivaldirecteur Martin Green vrijdag tijdens een persconferentie.

"De mensen die de show verstoorden, konden we vreedzaam uit de zaal verwijderen. Zoals je gemerkt hebt, gebeurde het 's avonds niet meer", zei Green. "We hebben 's avonds strenger gecontroleerd op te grote vlaggen en het meebrengen van fluitjes. Daardoor duurde het langer voordat het publiek binnen was."

Green is opgelucht dat het tijdens de liveshow van de tweede halve finale niet meer gebeurde. "Mensen waren respectvol", vond hij. "Het publiek heeft zich tot nu toe heel goed gedragen, en hopelijk blijft dat zo de rest van de week."