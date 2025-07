Zweedse jihadist krijgt levenslang voor executie Jordaanse piloot

STOCKHOLM (ANP) - De Zweedse jihadist Osama Krayem is door een rechtbank in Stockholm tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens terrorisme en een oorlogsmisdaad, melden Zweedse media. Hij was in 2014 in Syrië en betrokken bij de executie van de Jordaanse piloot Muath al-Kasasbeh.

De boven Syrië neergehaalde luchtmachtpiloot werd verbrand door jihadisten. De uit Malmö afkomstige Krayem bestrijdt niet dat hij bij de executie was, maar zegt daar niet voor verantwoordelijk te zijn. De rechter oordeelde echter dat hij wel verantwoordelijk is als mededader. Hij is op de plaats van de executie te zien op beelden.

Het slachtoffer werd in een kooi opgesloten en levend verbrand. De beweging Islamitische Staat gebruikte de beelden als propaganda.

Krayem werd volgens de krant Aftonbladet tijdens een Belgisch onderzoek op de beelden geïdentificeerd. Krayem kreeg eerder al levenslang voor zijn aandeel in de terroristische aanslagen in Brussel in 2016 en in Parijs in 2015.