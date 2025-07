Prijsvergelijker: meer terugleverkosten voor zonnepanelenbezitter

AMSTERDAM (ANP) - Zonnepanelenbezitters hadden de afgelopen maanden te maken met hogere kosten voor het terugleveren van stroom aan het elektriciteitsnet. Vooral huishoudens met een klein aantal panelen merken dit direct in hun energierekening. Dit meldt vergelijkingssite Overstappen.nl na een analyse onder 21 energieleveranciers.

In augustus liggen de kosten gemiddeld bijna 10 procent hoger dan in maart. De vergelijkingssite merkt wel op dat er grote verschillen zijn tussen energieleveranciers. Niet elke energieleverancier heeft de kosten even sterk verhoogd. Sommige bedrijven hebben hun tarieven gelijk gehouden of verlaagd.

In maart liet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al weten dat huishoudens met zonnepanelen die in die maand een nieuw energiecontract afsloten, ongeveer 10 procent hogere terugleverkosten moesten betalen dan een maand eerder. Elf energieleveranciers rekenden daarnaast meer terugleverkosten aan huishoudens met panelen dan zij terugkregen voor geleverde stroom.