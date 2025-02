Zweedse politie bij huis van verdachte schietpartij

ÖREBRO (ANP) - De Zweedse politie doet onderzoek bij het huis van de man die vermoedelijk de dader is van een schietpartij op een school voor volwassenenonderwijs. Volgens de omroep SVT is de omgeving van de woning in Örebro, waar de schietpartij plaatsvond, afgezet. Meerdere Zweedse media, zoals Aftonbladet en Expressen, melden dat de verdachte dood is.

Het zou gaan om een man van ongeveer 35 jaar. Volgens Expressen heeft hij zichzelf doodgeschoten. Het motief is nog onduidelijk.

SVT schrijft dat er vijftien gewonden en meerdere doden zouden zijn. Volgens Aftonbladet zijn zes personen naar het ziekenhuis gebracht.

De Zweedse premier Ulf Kristersson spreekt op X van een "pijnlijke dag voor heel Zweden". Hij spreekt zijn medeleven uit aan alle getroffenen en hun naasten. "Mijn gedachten zijn ook bij allen voor wie een normale schooldag veranderde in een schok. Opgesloten zitten in een klaslokaal en vrezen voor je leven is een nachtmerrie die niemand zou moeten meemaken", aldus Kristersson.