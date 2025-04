Zwemmen kan weer in plas vlak bij Chemours na PFAS-maatregelen

DORDRECHT (ANP) - Het is weer verantwoord om te zwemmen in Merwelanden, een recreatieplas in Dordrecht vlak bij de Chemours-fabriek. De provincie Zuid-Holland heeft het negatieve zwemadvies ingetrokken voor Plas Merwelanden, die op de lijst staat met 105 aangewezen zwemlocaties voor 2025. De provincie gaf in 2023 het advies om niet in het meertje te zwemmen vanwege verhoogde concentraties PFAS.

Ook vorig jaar gold enkele maanden een negatief zwemadvies voor Merwelanden. In augustus en september, de laatste twee maanden van het officiële zwemseizoen, verviel het advies. De PFAS-concentraties waren tot ruim onder de grenswaarden van het RIVM gedaald, door doorspoelen van het meer (door constant water aan- en af te voeren).

Het doorspoelen stopte op 1 oktober aan het einde van het zwemseizoen, waarna de provincie uit voorzorg ook weer een negatief zwemadvies gaf. De afgelopen weken is Plas Merwelanden opnieuw doorgespoeld. De PFAS-waarden zijn nu laag genoeg om vanaf 1 mei weer te zwemmen.