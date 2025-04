Ook Fokker-personeel in Hoogeveen gaat staken

HOOGEVEEN (ANP) - Medewerkers van vliegtuigonderdelenmaker Fokker in Hoogeveen leggen dinsdag voor 24 uur het werk neer. Daartoe hebben de vakbonden FNV en CNV het personeel opgeroepen in navolging van een eerdere staking bij Fokker in Papendrecht. De vakbonden zijn het niet eens met een sociaal plan voor werknemers die getroffen worden door een reorganisatie.

Volgens FNV heeft Fokker in Nederland enkele duizenden medewerkers van wie bijna duizend in Hoogeveen. Door de reorganisatie bij het bedrijf gaan volgens de vakbonden een flink aantal arbeidsplaatsen verloren. De plannen zouden in eerste instantie enkel betrekking hebben op de vestiging in Papendrecht, maar volgens FNV zijn meerdere reorganisaties niet uitgesloten.

De vakbonden eisen onder meer een goede ontslagvergoeding en voldoende budget om werknemers naar ander werk te begeleiden.