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Zwemmer overleden door haaienbeet voor westkust Australië

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 10:43
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PERTH (ANP/AFP) - Voor de westkust van Australië is vrijdag een man om het leven gekomen door een haaienbeet, meldt de politie. De man werd aangevallen terwijl hij bij een populair strand in de buurt van de stad Perth zwom.
Politiehelikopters en boten doorzochten de wateren voor Sorrento Beach nadat hulpdiensten in de ochtend naar het strand waren opgeroepen, meldden de lokale autoriteiten. De man overleed al snel aan zijn verwondingen. Het is niet bekend door wat voor soort haai hij was gebeten. De stranden in de omgeving van het incident zijn tot nader order gesloten.
Het gaat om de vijfde dodelijke haaienaanval in Australië dit jaar. In januari werd een 12-jarige jongen gedood toen hij tijdens het zwemmen in de haven van Sydney door een haai werd gebeten. In mei en juni werden twee incidenten in West-Australië en een incident in Queensland drie duikers fataal. Eerder deze week verloor een man een deel van zijn been, nadat hij was gebeten bij Glenfield Beach, ten noorden van Perth.
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