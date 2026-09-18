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Landen dringen aan op EU-voorstel overwinst, Brussel wil dat niet

Economie
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 10:44
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DUBLIN (ANP) - Zes EU-lidstaten dringen aan op een EU-breed voorstel voor een belasting op bedrijven die enorme winst hebben gemaakt door de hoge energieprijzen, maar de Europese Commissie komt voorlopig niet met een plan daarvoor. Dat zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis voorafgaand aan overleg met EU-ministers van Economie en Financiën in Dublin.
"We gaan het er zeker over hebben", zei Dombrovskis, eraan toevoegend dat er voorlopig geen EU-voorstel hierover komt. Volgens de Eurocommissaris staat het lidstaten vrij om zelf een belasting op overwinst in te voeren als ze daar behoefte aan hebben.
Volgens de Duitse minister Lars Klingbeil kan de Europese Commissie "de realiteit van miljoenen mensen op ons continent niet negeren". Hij diende de brief in samen met zijn collega's uit Spanje, Italië, Oostenrijk, Polen en Portugal. "Het heeft ook te maken met de acceptatie van Europa. Als we Europa vooruit willen helpen, moeten we inspelen op de realiteit van de mensen", zei Klingbeil.
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