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Zwitsers leger vervoert water naar uitgedroogde boerderijen Alpen

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 10:56
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BERN (ANP/BLOOMBERG) - Zwitserland heeft het leger ingezet om water te brengen naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Volgens het ministerie van Defensie ging vrijdag een Super Puma-helikopter van de Zwitserse luchtmacht met 14.000 liter water naar twee boerderijen met koeien in de bergen nabij de plaats Diemtigen.
Door de hitte van de afgelopen tijd zijn weidevelden in de Alpen uitgedroogd. Het ministerie zei dat de boerderijen ernstig zijn geraakt door aanhoudende droogte en watertekorten. Zwitserland is vooralsnog wel grote natuurbranden, zoals in Frankrijk en Spanje, bespaard gebleven. Wel moest eerder deze zomer een kerncentrale in het noorden van Zwitserland worden uitgeschakeld vanwege een gebrek aan koelwater door opwarming van de Aare-rivier.
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