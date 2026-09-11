Zwitserse media: bergen van verongelukte Nederlandse bus begonnen

SUSCH (ANP) - Hulpdiensten in Zwitserland zijn vrijdagochtend vroeg begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die donderdag was verongelukt. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren, melden Zwitserse media.

De bus van reisorganisatie Oad had ongeveer vijftig Nederlanders aan boord. In de buurt van de grens met Oostenrijk raakte het voertuig van de weg. Daarbij kwam het op zijn kant en gleed het een stuk naar beneden. Door het ongeluk vielen meerdere doden en gewonden.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Volgens de koepel van reisorganisaties, ANVR, moest de chauffeur uitwijken, mogelijk voor een rotsblok op de weg.