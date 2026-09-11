ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Toestand buspassagiers onduidelijk, ambassadeur naar plek ongeval

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 7:58
anp110926052 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Susch, de plaats waar donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg raakte. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven.
Het team gaat naar Susch om het contact met de lokale autoriteiten "zo goed mogelijk te houden" en consulaire bijstand te verlenen. Over aantallen slachtoffers doet BuZa nog geen uitspraken. Volgens een woordvoerder moeten deze eerst bevestigd worden door de lokale autoriteiten voordat de Nederlandse overheid het kan melden.
loading

POPULAIR NIEUWS

176219159_m (1)

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zichzelf? En zijn beddengoed?

wilders trekt omstreden wetsvoorstellen voorlopig in1704707347

Asielaanvragen dalen hard in Nederland, en kans op inwilliging keldert nog sneller

8cad6670-ac63-11f1-be57-03729df1d736

Jonge zwarte vrouw opgehangen aan boom in VS, politie komt nu eindelijk in actie

ecb vindt het nog te vroeg om te praten over renteverlaging1706194708

ECB verhoogt rente opnieuw: dit betekent het voor je hypotheek, spaargeld en lening

241112796_m

Voor een appel en een ei naar deze prachtige steden: dit zijn de goedkoopste Europese treindeals, zonder overstap

179126402_m

Eet je nog veel vlees? Deze soorten worden in enorme studie gelinkt aan meer kans op kanker

Loading