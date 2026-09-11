Toestand buspassagiers onduidelijk, ambassadeur naar plek ongeval

DEN HAAG (ANP) - Een ambassadeteam met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar Susch, de plaats waar donderdagmiddag een tourbus vol Nederlanders van de weg raakte. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Zwitserse media kwam bij het ongeluk een nog onbekend aantal mensen om het leven.

Het team gaat naar Susch om het contact met de lokale autoriteiten "zo goed mogelijk te houden" en consulaire bijstand te verlenen. Over aantallen slachtoffers doet BuZa nog geen uitspraken. Volgens een woordvoerder moeten deze eerst bevestigd worden door de lokale autoriteiten voordat de Nederlandse overheid het kan melden.