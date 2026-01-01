ECONOMIE
Zwitserse president: moment van vreugde veranderde in tragedie

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 13:23
BERN (ANP) - De president van Zwitserland heeft geschokt gereageerd op de ramp in skioord Crans-Montana. "Wat een moment van vreugde had moeten zijn, veranderde gisteravond in een tragedie in Crans-Montana, iets wat in het hele land en daarbuiten werd gevoeld", schrijft president Guy Parmelin donderdag in een bericht op X. De regering is volgens hem zeer ontsteld en leeft mee met de slachtoffers en hun families.
Parmelin stelt volgens Zwitserse media een nieuwjaarsspeech uit die hij donderdagmiddag zou houden. Hij besloot daartoe uit respect voor de getroffenen in het skioord. Daar vielen volgens de autoriteiten vermoedelijk tientallen doden in een bar door een brand en explosie. Ook zijn er veel gewonden. Over wat precies is gebeurd bestaat nog onduidelijkheid, maar er wordt niet uitgegaan van een aanslag.
