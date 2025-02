Zwitserse president vindt dat Vance voor directe democratie pleit

MÜNCHEN (ANP/AFP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft in zijn felle toespraak op de veiligheidsconferentie van München "directe democratie bepleit". Dit zei de Zwitserse president Karin Keller-Sutter zaterdag in Zwitserse media.

De omstreden toespraak van Vance was onder meer een aanval op het beleid van Europese leiders gericht tegen onder meer rechts-populistische partijen die steeds meer aanhang winnen. Vance vreest dat zo de vrije meningsuiting in Europa aan het verdwijnen is. Hij viel vooral Duitsland aan waar de partij Alternative für Deutschland (AfD) afstevent op grote winst in de verkiezingen van komende week. Maar andere partijen sluiten samenwerking met de partij uit.

Keller-Sutter kan zich vinden in de kritiek van de Amerikaanse vicepresident die volgens haar veel "liberale waarden" verwoordde. Het was volgens haar "een bijna Zwitserse toespraak en een oproep naar de bevolking te luisteren". Vance sprak volgens haar "over de noodzaak waarden die we delen te verdedigen, zoals vrijheid en de mogelijkheid dat het volk zich kan uitspreken, het was directe democratie wat Vance bepleitte".

Keller-Sutter is minister van Financiën en lid van een conservatieve liberale partij. In Zwitserland rouleert het presidentschap over ministers en Keller-Sutter is dit jaar de president. Zwitserland kent al heel lang directe democratie met onder meer referenda. In 1848 werd de directe democratie in de grondwet vastgelegd.