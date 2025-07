Zwolle stemt ondanks protesten in met azc voor 400 asielzoekers

ZWOLLE (ANP) - De gemeenteraad van Zwolle heeft ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum in een nieuw deel van de wijk Stadshagen. In het azc, dat in 2027 wordt gebouwd, moet ruimte komen voor maximaal vierhonderd asielzoekers. Een deel van de omwonenden en inwoners van Zwolle verzet zich tegen de komst van een COA-opvanglocatie in De Tippe.

Toen vrijwel alle partijen in de gemeenteraad lieten weten in te stemmen met het azc, ontstond onrust op de tribune. Een deel van het publiek verliet luid schreeuwend de zaal.