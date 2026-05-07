Extreme ‘drogeerporno’-site Motherless.com draait op servers van NForce in Roosendaal.

Op de pornosite Motherless.com circuleren duizenden video's van seks met (schijnbaar) bewusteloze vrouwen, inclusief tips om partners te drogeren en te verkrachten. De site draait op servers van NForce in Roosendaal, een hoster met een beladen verleden rond misbruikbeelden.

extreem misbruikmateriaal: ‘sleep content’ waarin vrouwen gedrogeerd of ogenschijnlijk bewusteloos worden misbruikt, soms zeer waarschijnlijk minderjarig. Gebruikers vormen groepen met duizenden leden, delen daar video’s en wisselen tips uit over medicatie, drugs en dosering om partners buiten bewustzijn te krijgen. De site beloont populaire uploaders met credits die in geld zijn om te zetten, wat het filmen en delen van misbruik actief stimuleert. CNN sprak over de ‘onthulling van een wereldwijde verkrachtingsacademie’ en schat dat de site tientallen miljoenen – elders zelfs meer dan 60 miljoen – bezoeken per maand trekt. Ook Nederlandse mannen uploaden actief materiaal, in Nederlandstalige groepen met typisch Hollandse gebruikersnamen. Motherless.com begon in 2008 als "reguliere" pornosite , maar groeide uit tot een centrale vindplaats voor: ‘sleep content’ waarin vrouwen gedrogeerd of ogenschijnlijk bewusteloos worden misbruikt, soms zeer waarschijnlijk minderjarig. Gebruikers vormen groepen met duizenden leden, delen daar video’s en wisselen tips uit over medicatie, drugs en dosering om partners buiten bewustzijn te krijgen. De site beloont populaire uploaders met credits die in geld zijn om te zetten, wat het filmen en delen van misbruik actief stimuleert. CNN sprak over de ‘onthulling van een wereldwijde verkrachtingsacademie’ en schat dat de site tientallen miljoenen – elders zelfs meer dan 60 miljoen – bezoeken per maand trekt. Ook Nederlandse mannen uploaden actief materiaal, in Nederlandstalige groepen met typisch Hollandse gebruikersnamen.

Uit onderzoek van NRC blijkt dat Motherless al jaren draait op servers van NForce in Roosendaal. Dit hostingbedrijf dook eerder op in een TU‑Delft‑monitor als partij die relatief veel kindermisbruikmateriaal op zijn servers had staan, met tienduizenden meldingen in een paar maanden tijd. De huidige eigenaar, de Israëlisch‑Bulgaarse ondernemer Simon Shlomi Elimeleh, levert via meerdere bv’s diensten aan Motherless en ziet volgens eigen zeggen geen rol in de inhoud: NForce is slechts infrastructuur, beslissingen worden genomen “op basis van wetten, regels en contracten”, niet op publieke verontwaardiging.

Formeel klopt dat een hostingbedrijf moeilijk strafrechtelijk aansprakelijk te stellen is voor alles wat klanten doen. De sector heeft afgesproken meldingen van illegale inhoud binnen 24 uur te verwijderen, en toezichthouders kunnen pas optreden als klachten structureel genegeerd worden. Maar het verhaal van Motherless en NForce laat zien dat de scheidslijn tussen ‘neutrale snelweg’ en medeplichtige facilitator dun wordt wanneer je jarenlang vasthoudt aan een klant die bekendstaat om kindermisbruik, extreme verkrachtingsporno en falende leeftijdscontrole – waarvoor de huidige eigenaar van de site in het VK inmiddels een boete van 800.000 pond kreeg.