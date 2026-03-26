Jill Helena 'van slag' door vrijspraakverzoek in zaak-Ali B

donderdag, 26 maart 2026 om 20:53
bijgewerkt om donderdag, 26 maart 2026 om 21:04
anp260326217 1
Jill Helena is "verbijsterd en van slag" dat het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om Ali B vrij te spreken van het aanranden van de zangeres. Ze hoorde er pas vlak voor het hoger beroep van, laat ze weten via haar advocaat Sébas Diekstra.
Ali B werd ervan beschuldigd dat hij haar in 2018 heeft aangerand. In 2024 werd hij van deze beschuldiging vrijgesproken.
Tegen de rapper is donderdag een celstraf van 2,5 jaar geëist in het hoger beroep van zijn zedenzaak. Los van de vrijspraak voor de aanranding van Helena acht het OM een andere aanranding en twee verkrachtingen wel bewezen.
Ali B onthield zich donderdag bij het verlaten van het gerechtshof van commentaar. Hij wilde tegenover de media niet reageren op de strafeis van 2,5 jaar cel. Bart Swier, de advocaat van Ali B, vroeg voor alle aanklachten vrijspraak. Het hof doet op 7 mei uitspraak.
loading

https___cdn.pijper.io_2026_03_AymapOiOLWcvSL1774349674

anp260326050 1

ANP-487702808

350

fetishnicolettek11

ftcms_4ce1fbe6-e06a-471c-a69d-a4379e3b7baa

Loading