Ali B blijft aanranding Jill Helena ontkennen: we waren intiem

Ali B blijft ontkennen dat hij in mei 2018 zangeres Jill Helena heeft aangerand in de auto bij het Martin Luther Kingpark in Amsterdam. Volgens Ali B was het alleen zoenen, met wederzijdse toestemming. Ze hadden een langdurige affaire, zei hij.

"We zijn meerdere malen intiem geweest, bij haar thuis en in hotels. Het was altijd vrolijk en liefdevol. Ook na die dag bleef ze me berichten met hartjes sturen", zei de verdachte bij het hof.

De voormalige kandidaat van The Voice of Holland verklaarde in haar aangifte dat haar voormalige coach haar na een feest in Monnickendam uitnodigde in zijn auto om naar muziek te luisteren. Hij reed naar een stille plek waar hij zou hebben aangedrongen op seks.

Aangifte

Jill Helena stelt dat hij haar borsten en schaamstreek aanraakte en dat ze daar niet van gediend was. Uiteindelijk zou ze hem hebben afgetrokken "om er maar vanaf te zijn". De verdachte ontkent dat dit gebeurd is.

De zangeres, die het hoger beroep niet bijwoont, deed aangifte na de uitzending van het onlineprogramma BOOS over misstanden rondom The Voice.

'Moeilijk te rijmen'

Van alle beschuldigingen heeft de aangifte van Jill Helena hem het meest geraakt, vertelde Ali B. De artiest vindt de beschuldiging van Helena naar eigen zeggen moeilijk te verenigen met de relatie die ze daarvoor hadden. "Het contact was iedere keer haar initiatief, met emoticons met hartjesogen. Dat vind ik heel moeilijk te rijmen."

Dinsdagmiddag bespreekt het hof de verklaring van zangeres Ellen ten Damme over Ali B. Het Openbaar Ministerie beschuldigt Ali B ervan haar te hebben verkracht in een hotel in de Marokkaanse stad Meknès, rond tv-opnames voor het AVROTROS-programma Ali B en de Muziekkaravaan.