Onder wappies laait een oude complottheorie op: “Kraanwater is gif”

Als het geen zonnebrandcrème is of coronavaccin, dan is het kraanwater, dat dood en verderf zaait, aldus een aantal complotdenkers op social media. Het is een oude theorie: de regering zou stiekem iets in ons drinkwater doen, of het is toch op zijn minst reuze giftig.

De logica van een complotdenker op Twitter: "Onze hond koos vaak voor regenwater en nu de kat ook. Terwijl er altijd schoon kraanwater voor ze staat.” Waarom dat is, vraagt de persoon zich af. De reactie: "Omdat uw drinkwater niet zo schoon is."

Nochtans behoort het Nederlandse drinkwater tot het schoonste ter wereld. Maar volgens een andere Twitteraar bewijst een test dat dit niet zo is. "Kraanwater is gif. Mijn broer heeft een test gedaan. 186, terwijl het 0 zou moeten zijn.. Ik drink uit een koperen fles en mijn hondje ook." Wat voor test dit is, blijft onduidelijk.

Eén ding weten de kritische waterdrinkers zeker: "Dieren weten veel beter wat goed voor ze is dan mensen.” Er is overigens een oplossing: je zou het drinkwater 'wakker kunnen maken' door het te filteren. Dan wordt het 'vitaal water'.

