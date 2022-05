Hypocrisie ten top: fans van Johan Derksen hekelen Baudetgrap van Even tot Hier

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, zeker. Maar wanneer de boodschap niet strookt met de eigen denkbeelden of als kwetsend wordt ervaren, zijn de vaak anonieme toetsenbordhelden op Twitter ineens in alle staten.

Een grap over het ongeboren kind van Baudet in satirisch programma Even tot Hier kwam hen op veel negatieve Twitterreacties te staan. De grap zou veel te ver gaan, uiterst smakeloos zijn en zeer triest. Verschrikkelijk dat zoiets wordt uitgezonden op de publieke omroep, volgens anonieme twitteraar JHMW.

Als je even verder kijkt, zie je dat dezelfde persoon de terugkeer van Johan Derksen bij Vandaag Inside toejuicht: 'Heel goed en nu wel nog 1000x groffer, harder en explicieter erin gaan. In dit land mag je zeggen wat je wil, hoe kwetsend het ook is. Tere zieltjes.'