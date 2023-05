Piloot zette vliegtuigcrash in scène voor viral video: mogelijk 20 jaar cel

Het was een perfecte vliegtuigcrash, te perfect bleek achteraf. Piloot en youtuber Trevor Jacob had de heleboel in scène gezet, alleen maar om een viral video te kunnen maken. Ook dat lukte: de beelden werden bijna 3 miljoen keer bekeken.

Maar kijkers vonden de video meteen verdacht, bijvoorbeeld omdat de Amerikaan geen poging deed de motor te herstarten, hij de luchtverkeersleiding niet inschakelde en ook geen glijvlucht of noodlanding probeerde te maken. Sterker nog: hij zat al klaar met de deur open en zijn parachute om.

Trevor Jacob (29) zei vervolgens niet te weten waar het wrak van zijn vliegtuig, dat ergens in de Californische bossen moest liggen, was gebleven, maar later bleek hij het met een vriend uit het bos te hebben gehaald om het te vernietigen.

Uiteindelijk bekende Jacob alles. Hij wilde het onderzoek dwarsbomen door het wrak op te ruimen, hij maakte de video enkel om geld te verdienen en loog over de technische problemen van het toestel. In een schikkingsdeal gaf hij toe dat hij nooit van plan was om het vliegtuig op normale wijze aan de grond te zetten. Volgens de Amerikaanse autoriteiten kan het de man, die als snowboarder in 2014 nog voor de VS meedeed aan de Olympische Spelen, 20 jaar cel opleveren.