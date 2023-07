Twitter-kloon ‘Threads’ van Mark Zuckerberg schiet uit de startblokken

De Twitter-concurrent 'Threads', die gisteren door Meta-CEO Mark Zuckerberg is gelanceerd, heeft nu al meer dan 67 miljoen accounts geregistreerd. De app mist nog een boel functies, maar bedrijven, sportclubs, kranten, bekende en onbekende wereldburgers zijn er als de kippen bij om hun zegje te mogen doen op het nieuwe social media platform.

Threads is inmiddels beschikbaar in ruim honderd landen, maar niet in de Europese Unie. Toch hebben al veel Europeanen hun weg gevonden naar het nieuwe speeltje van Zuckerberg en Instagram-baas Adam Mosseri. Zo zijn de voetbalclubs RB Leipzig en Saint-Etienne, maar ook het Franse persagentschap AFP en de kranten 'Le Monde' en 'Le Figaro' er al te vinden. De verwachting is dat de eerste politici zich binnenkort ook zullen laten zien.

De berichtendienst is gekoppeld aan Instagram; het is niet mogelijk om te stoppen met Threads zonder ook je Instagram-profiel op te heffen. Twitter-eigenaar Elon Musk vindt het duidelijk maar niks dat Meta met een Twitter-kloon op de proppen komt. Hij noemt Threads diefstal van intellectueel eigendom en heeft Zuckerberg een boze brief gestuurd, waarin hij dreigt Meta voor de rechtbank te slepen.