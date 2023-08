“Oekraïne richt een Mossad-achtige organisatie op die Russische oorlogscriminelen zal liquideren”

Mykhailo Podolyak, een belangrijke adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, brengt op 'SSO-dag' de Oekraïense Special Operations Forces (SSO) onder de aandacht op Twitter. Hij heeft een duidelijke boodschap voor Russische oorlogsmisdadigers die zich veilig wanen in eigen land.

Podolyak waarschuwt dat de SSO een extreem effectieve organisatie is, die na de 'hot phase' van de oorlog jacht op duizenden Russische oorlogscriminelen zal maken, ze zullen inrekenen en voor de rechter gaan brengen. “De SSO zullen ze uit hun huizen en schuilplaatsen in Rusland en andere landen halen als de tijd rijp is. De databases met relevante informatie worden op dit moment samengesteld en aangevuld. Dit is pas het begin”, aldus Podolyak.

Journalist Olaf Koens gaat nog een stukje verder en denkt dat er nu al Russische oorlogsmisdadigers een kopje kleiner gemaakt worden door de Special Forces. “Geen vrede zonder gerechtigheid. We zien de eerste contouren van een Oekraïense Mossad-achtige organisatie die Russische oorlogscriminelen zal liquideren. Het gebeurt nu al”, schrijft hij op zijn Twitter-kanaal.